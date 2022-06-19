Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Babalar Günü'ne" özel kısa film hazırladı - Son Dakika
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Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Babalar Günü'ne" özel kısa film hazırladı

19.06.2022 01:26
Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Babalar Günü'ne" özel kısa film hazırladı

Son dakika gelişmesine göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Babalar Günü'ne" özel kısa film çalışması hazırladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce sosyal sorumluluk projesi kapsamında " Babalar Günü'ne" özel kısa film çalışması hazırladı. Demans hastası bir şehit babası konu edildiği, film izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından "Babalar Günü" özel hazırlanan kısa filmde Demans hastası bir şehit babası konu edildi. Bir tren istasyonunda geçen kısa film izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Hazırlanan filmin konusu, şehit babasının oğlunu son gördüğü nokta olan tren istasyonunda geçmekte. Filmde, Demans hastası olan şehit babası oğlunu son gördüğü nokta olan tren istasyonuna geliyor. Daha sonra tren istasyonunda oğlunun hayalini gören baba, gülümsedikten sonra oğlunun hayaline doğru yürümekte. Oğluna doğru giderken istasyonda bekleyen insanları oğluna benzeterek dokunan baba, onların oğlu olmadığını fark ediyor. Şehit babasını fark eden bir vatandaş, istasyonda bekleyen polis memurlarına durumu bildiriyor. Bu esnada karşı peronda oğlunun hayalini gören baba, trenlerin geçişini aldırış etmeden karşı perona yürümeye çalışmaktadır. Polislerin son anda müdahale ederek kurtardığı şehit babasın cebinden bir not çıkıyor.

"Hatırladığı son şey şehit abimi gördüğü o istasyon"

Çıkan notta; babam Demans hastasıdır. Lütfen bu numarayı arayınız yazıyor. Notta ki numarayı arayan polisler şehit babasının kızı ile konuşarak durumu bildiriyor.

Telefonu açan şehit kardeşi, "Kusura bakmayın babam Demans hastası. Hatırladığı son şey şehit abimi gördüğü o istasyon. Abimi görmek amacı ile hep oraya gelir. Lütfen ona göz kulak olun. Ben hemen geliyorum" diyor.

"Mustafa'yı gördüm kızım"

Daha sonra istasyona gelen şehit kardeşi babasına iyi misin diye soruyor? Babası ise kızına, "Mustafa'yı gördüm kızım" diyor. Daha sonra babasını kurtaran polislere teşekkür eden şehit kardeşi babasını alıp istasyondan çıkıyor. İstasyondan çıktığı esnada tekrar arkasına dönen ve şehit oğlunun hayalini gören baba, tatlı bir şekilde gülümsedikten sonra kızıyla birlikte istasyondan çıkıyor.

Hazırlanan bu kısa film çalışması, "Bu çalışma ile aziz şehitlerimizin bize emaneti olan kıymetli babalarının babalar gününü kutlamayı hedeflerken aynı zamanda babalarımızın bizleri asla unutmayacağına vurgu yapıldığı" belirtildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Babalar Günü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'Babalar Günü'ne' özel kısa film hazırladı - Son Dakika

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