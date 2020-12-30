Son dakika haberi | İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yeni yıl için umut aşılayan klip
30.12.2020 22:44
Son dakika gelişmesine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yeni yıl için umut aşılayan klip İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kıraç'ın 'Zaman' isimli şarkısının eşliğinde 2020 yılında yapılan faaliyetlere ilişkin bir klip hazırladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yeni yıl için umut aşılayan klip
İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kıraç'ın 'Zaman' isimli şarkısının eşliğinde 2020 yılında yapılan faaliyetlere ilişkin bir klip hazırladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, korona virüsün damga vurduğu 2020 yılında, yapılan faaliyetlerin yer aldığı fotoğraflardan oluşan bir klip hazırladı. Müzisyen Kıraç'ın 'Zaman' isimli şarkısının eşliğinde hazırlanan klipte, virüs sürecinde ekiplerin vatandaşların yanında yer aldığı vurgulandı.
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