Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kovid-19 denetimlerine katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kovid-19 denetimlerine katıldı

06.11.2020 13:01
Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kovid-19 denetimlerine katıldı, System.String[]

Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sultanahmet'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sultanahmet'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine katıldı.

Aktaş, ekiplerle işletmelere yaptığı ziyarette, başta restoran ve kafeler olmak üzere tüm esnafı maske, mesafe, hijyen ve kapanma saatleri konusunda uyardı.

Denetim sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, İstanbul'da 23 bin 700 civarında restoran ve kafe olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanlığı kararları doğrultusunda denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda dün 13 bin personelle 18 bin civarında restoran ve kafe denetledik. Bugün sabahtan itibaren il genelinde restoran, kafe ve kıraathaneler dahil 32 bin civarında iş yerini denetlemeye başladık. Kurum müdürleri başta olmak üzere tüm arkadaşlarımızla alanlardayız. Restoran ve kafeleri, vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu yerleri uyarıyoruz. Birinci önceliğimiz vatandaşlarımızı uyarmak, bilinçli ve duyarlı hale getirmek."

Aktaş, saat 08.00'de başlayan denetimlerin 22.00'ye kadar devam ettiğini, bu saatten sonra da açık işletmeleri paket servisi yapmaları konusunda uyardıklarını dile getirdi.

Alanlarda olduklarını ve daha yoğun şekilde denetimler yapacaklarını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Sadece vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Fiziki mesafeye uyacaklar, maskelerini takacaklar, hijyen kurallarına uyacaklar. İnşallah bunu atlacağız. Mekan sahiplerini uyararak, cezai işlemleri uyguluyoruz. İstanbul emniyeti tam kapasite koronavirüsle mücadeleye devam ediyor. Valimizin talimatlarıyla tüm kurum ve kuruluşların müdürleri ile bu denetimler devam ediyor. Alandayız. Dün Bahçelievler'deydik. Ben de zaman zaman bu denetimlere katılıyorum. Esnafımız bunun bilincinde, kurallara uymak istiyorlar. İstanbullular olarak bu salgını atlatacağız inşallah."

Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet, Zafer Aktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kovid-19 denetimlerine katıldı - Son Dakika


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