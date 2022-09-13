Gökhan Güney'in eski gelini Ece Güney'in Esenyurt'taki evinde yangın çıktı: Doğal gazlı binada yangın çıkaracak kadar cahil birine benzemiyorum - Son Dakika
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Gökhan Güney'in eski gelini Ece Güney'in Esenyurt'taki evinde yangın çıktı: Doğal gazlı binada yangın çıkaracak kadar cahil birine benzemiyorum

13.09.2022 03:08

Gökhan Güney'in 2014 yılında vefat eden oğlu Selim Güney ile 2 yıl evli kaldıktan sonra çeşitli iddialarla gündeme gelen Ece Güney'in Esenyurt'taki evinde yangın çıktı. Yangın sırasında bina sakinleri suçladıkları Güney ile tartıştı. sokakta arbede çıkarken kendisini savunan Güney, "Yangını ben çıkarabilir miyim? Doğal gazlı binada yangın çıkaracak kadar cahil birine benzemiyorum" sözlerini sarf etti.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 758 Sokak'a 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangından sonra çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada dumanlar apartmanın içini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, üst katlarda mahsur kalan 16 kişi ise tahliye edildi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

BİNA SAKİNLERİ İLE ECE GÜNEY ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Olay yerinde itfaiye ekipleri çalışma yaparken, apartmanda oturan bina sakinleri ile bodrum katta yaşayan Ece Güney arasında tartışma çıktı. İki taraf arasındaki yaşanan kavga cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde itfaiye ekipleri çalışma yaparken, bina sakinleri ile bodrum katta oturan Ece Güney'in kavga ettiği görüldü. Olay yerinde bulunan polis, tarafların arasına girerek ayırdı.

Gökhan Güney'in eski gelini Ece Güney'in evinde yangın çıktı! Bina sakinleriyle birbirlerine girdiler

"İNSANLAR 'YANGINI SEN ÇIKARDIN' DİYEREK ÜZERİME ÇULLANDI"

Gökhan Güney'in oğlu Selim Güney ile bir süre evli kalan Ece Güney, yangının ardından yaşananları anlattı. Ece Güney, "Akşam 19.00 civarıydı. Patlama sesi duydum. Baktım elektrik saatlerinin olduğu yerde duman var. Apartmana koştum dışarı baktım alev var. Daha sonra ikinci patlama sesi duydum. Hemen yangın tüpünü aradım bulamadım. Sonra üçüncü patlama sesini duyunca dumanlarda çoğalınca mecburen dışarı çıktım. Yangın tüpüm olsaydı belki ilk müdahalede söndürebilir miydim bilmiyorum. Sonra itfaiye geldi müdahale etti" dedi.

Çevredekilerin iddialarını cevaplayan Güney, "Sonra dışarıda tartışma oldu. İnsanlar bana 'yangını sen çıkardın' diyerek üzerime çullandılar. Oysa ben onlara patlama olabilir, çocuklarınızı alın buradan dedim. Yangını ben çıkarabilir miyim? Doğal gazlı binada yangın çıkaracak kadar cahil birine benzemiyorum" şeklinde konuştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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Son dakika haberi... Esenyurt'ta  Ece Güney'in binada yangın çıkardığı iddia edildi;yaşanan arbede kamerada Son dakika haberi... Esenyurt'ta  Ece Güney'in binada yangın çıkardığı iddia edildi;yaşanan arbede kamerada Son dakika haber | İSTANBUL-ESENYURT'TA  ECE GÜNEY'İN BİNADA YANGIN ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLDİ;YAŞANAN ARBEDE KAMERADA Son dakika haber | İSTANBUL-ESENYURT'TA  ECE GÜNEY'İN BİNADA YANGIN ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLDİ;YAŞANAN ARBEDE KAMERADA
Kaynak: DHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökhan Güney'in eski gelini Ece Güney'in Esenyurt'taki evinde yangın çıktı: Doğal gazlı binada yangın çıkaracak kadar cahil birine benzemiyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gökhan Güney'in eski gelini Ece Güney'in Esenyurt'taki evinde yangın çıktı: Doğal gazlı binada yangın çıkaracak kadar cahil birine benzemiyorum - Son Dakika
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