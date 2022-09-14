Son dakika haberi! İSTANBUL-ESENYURT'TA PARK YERİ KAVGASI - Son Dakika
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Son dakika haberi! İSTANBUL-ESENYURT'TA PARK YERİ KAVGASI

14.09.2022 09:30

Son dakika haberlerine göre ESENYURT'ta park yeri nedeniyle çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

ESENYURT'ta park yeri nedeniyle çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen pazar akşamı İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, park nedeniyle iki kişi arasında tartışma yaşandı. Olay ailelerin de katılmasıyla büyüdü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, ihbar üzerine polis ekiplerinin gelmesiyle dağıldı. Olayda yaralanan olmazken her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-ESENYURT'TA PARK YERİ KAVGASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-ESENYURT'TA PARK YERİ KAVGASI - Son Dakika
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