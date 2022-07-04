Son dakika haber | İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

EYÜPSULTAN'da, kasklı takan hırsız, park halindeki bir motosikleti çaldı. Hırsızlık bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Eyüpsultan Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'nde 1 Temmuz cuma günü saat 19.47 sıralarında park halindeki bir motosiklet, kasklı bir hırsız tarafından çalındı. Kadir Güney, 81 BU 348 plakalı motosikletini işyerinin önüne park etti. Mesaiye kalan Güney, saat 22.00 sıralarında motosikletini kontrol etmek için dışarı çıktı. Güney, motosikletini park ettiği yerde bulamayınca olmadığını fark eden Güney, başka yere park etmiş olabileceğini düşünerek, farklı sokaklara baktı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Güney, işyerinin güvenlik kamerası görüntüsüyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, motosikletin kask takmış bir kişi tarafından çalındığını tespit etti.

"BENDEN HIZLI ÇALIŞTIRIYOR"

Motosikleti çalınan Kadir Güney, "Motorum saat 20.00 civarı çalındı. Ben 2 saat sonra fark ettim. Adam etrafına bakınıyor, galiba ileride de bir arkadaşı var. Onunla telefonla konuşuyor. İkisi konuşuyor, adam direkt motorun başına geliyor. Kontağa bir darbe atıyor, sonra motoru benden hızlı çalıştırıyor. Motoru sürüp gidiyor. Ben çalışıyordum. Çay almak için işe ara verdiğimde, motorumu kontrol etmek istedim. Baktım motor yok, etrafa bakındım başka yere mi koydum diye. Sağa sola bakındım, bulamadım. Sonra polise haber verdim, şikayetçi oldum. Motoru ikinci el olarak satsam, 45 bin lira piyasa değeri var" dedi.

KASKLA KİMLİĞİNİ GİZLEDİ

Kadir Güney'e ait motosikletin çalındığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Rami Kışla Caddesi üzerinde kimliğini gizlemek için kask takmış şüpheli, motosikletin çevresinde bir süre dolaşıyor. Kısa süre sonra motosiklete binip çalıştırarak uzaklaşıyor.