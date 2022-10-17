İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

EYÜPSULTAN'da yolda yürüyen S.Y.'ye otomobille gelen iki şüpheli silahla ateş ederek uzaklaştı. Yaralanan S.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Eylül çarşamba günü saat 23.15 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. isimli bir kişi sokakta yürüdüğü sırada yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobildeki şüpheliler H.C.B ve E.Ç. husumetli olduklarını öne sürdükleri S.Y.'ye silahla ateş etti. S.Y. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı S.Y'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SAHTE PLAKALI OTOMOBİL

Ekipler yaptıkları araştırmada şüphelilerin geldiği otomobilin ön camının kırık, sahte plakalı ve kiralık olduğunu belirledi. Ekipler araştırmaların devamında otomobilin bir gün sonra ön camının değiştirildiği ve bant ile sabitlendiğini tepsit etti. Ekipler, Sultangazi'de aracı takip aldı. Bir süre sonra şüphelilerden H.C.B. otomobile binmek istediği sırada yakalanırken çalışmaların devamında da diğer şüpheli E.Ç. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.