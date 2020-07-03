Son dakika haberi... İSTANBUL GENELİ TOPLU ULAŞIM DENETİMİ - Son Dakika

Son dakika haberi... İSTANBUL GENELİ TOPLU ULAŞIM DENETİMİ
Bir son dakika haberine göre Koronavirüs salgını devam ederken minibüslerin fazla yolcu alması üzerine İstanbul genelinde toplu ulaşım araçlarına denetim yapıldı.
Koronavirüs salgını devam ederken minibüslerin fazla yolcu alması üzerine İstanbul genelinde toplu ulaşım araçlarına denetim yapıldı. Bir hafta boyunca gerçekleştirilecek olan denetimlerde özellikle minibüsler trafik polisleri tarafından denetlenecek.İstanbul genelinde Koronavirüs ile mücadele kapsamında, fazla yolcu alan minibüslere yönelik denetimler yapılmaya başlandı. Trafik polisleri, kentin belirli noktalarında denetim noktası oluşturarak minibüsleri durdurdu. Toplu taşıma araçlarını durduran ekipler, minibüslerdeki doluluk oranlarını ve yolcuların maske takıp takmadığını denetledi. Ekipler ayrıca araçların ve şoförlerin belgelerini de kontrol etti. Denetimlerin bir hafta boyunca özellikle yoğunluğun olduğu caddelerde yapılacağı öğrenildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:28 Kaynak: DHA
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