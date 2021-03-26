GÜNDEM / 26 Mart 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul edecek.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nilüfer Belediyesi Çamlıca İzzet Sayarel Huzurevi ve Kreşi ile Mudanya ve Gemlik belediyeleri toplu açılış törenlerine katılacak, zeytin üreticilerini ve Emek Mahallesi esnafını ziyaret edecek, kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

(Bursa/11.45-17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13. Olağan Büyük Kurultay'da Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kuruluna seçilen üyelerle Anıtkabir'e ve kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in anıt mezarına ziyaret gerçekleştirecek, parti genel merkezinde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.30/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek "Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın açılışına, Ceylanpınar Kızıltepe Yolu'nun temel atma törenine iştirak edecek.

(Şanlıurfa/10.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını, şubat ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, mart ayı sektörel güven endeksi ile ocak ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Korkut Özal Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irad edecek.

(Batman/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 27 Mart Cumartesi günü İspanya'da Norveç'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, maçın oynanacağı La Rosaleda Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunacak.

A Milli Takım, maç öncesi son antrenmanını statta yapacak.

(Malaga/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.

(Zagreb/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

(Atina/22.00)

ÖZEL HABER

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin terörle mücadelesini AA'ya değerlendirdi:

"Türkiye, son zamanlarda yaptığı operasyonlarla terör örgütlerini sınır içerisinde faaliyet yapamaz hale getirdi"

"Terör örgütleri, Türkiye'nin sınırında Irak'ta ve Suriye'de yönetim boşluğundan faydalanarak konuşlanmaya çalışıyorlardı. Türkiye, sınır ötesi harekatlarıyla da bunların önünü kesti"

"Uluslararası terör örgütlerinin bazı büyük devletlerden cesaret alarak varlıklarını korudukları, sürdürdükleri kanaatindeyim. Bu bağlantıların da kesilmesi lazım"

(Ayşe Yıldız-Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

2- Türkiye- Fransa ekonomik ilişkilerinin salgın sonrası dönemde ivme kazanması bekleniyor

DEİK Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Hüseyin Çağatay Özdoğru:

"Ekonomik ilişkiler kuvvetli bir seyir izliyor. Salgın sonrası toparlanma dönemiyle birlikte ikili ekonomik ilişkilerin ivme kazanacağını düşünüyorum"

"Fransa'da, AB'nin salgın sürecini başarılı yönetemediğine dair görüşler var. Bu kapsamda 'Frexit' tartışmaları son dönemde gündemde. İleriki dönemde konunun daha sakin bir seyir izleyeceğine inanıyorum"

"Türkiye, salgın dönemini başarılı bir şekilde yönetti. Ülkemizin önümüzdeki sürece yönelik olarak güvenilir bir imaj sağladığı kanaatindeyim"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

3- F16 için geliştirilen simülatörden ihracat fırsatı çıktı

HAVELSAN mühendisleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçak bakım teknisyenleri, F16 uçakları için Arıza Giderme Eğitim Simülatörü geliştirdi

Arıza durumunda uçakların en kısa sürede faal hale getirilmesi için gerekli olan eğitim altyapısını barındıran simülatörle, uçakta oluşabilecek yaklaşık 1000 arıza ve bunun nasıl giderilebileceği deneyimlenebiliyor

HAVELSAN Jet Uçak Sistemleri Program Müdürü Koray Uyar:

"Simülatörümüzün geliştirilmesi son aşamada, bu sene sonu itibarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmeyi planlıyoruz"

"Dünyadaki birçok F16 kullanıcısına da satmayı planlıyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam etmekte"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

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