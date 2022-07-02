Yangın, Haliç Köprüsü üzerinde saat 09.30 sıralarında Beylikdüzü - Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün motor kısmında çıktı. Metrobüsten dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı durdurdu. Yolcular tahliye edilirken, metrobüs şoförü de yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak verildi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından metrobüs yoldan çekildi. Yangın nedeniyle haliç Köprüsü üzerinde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › HALİÇ'TE METROBÜS YANGINI-6 aktüel - Son Dakika

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