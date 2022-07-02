HALİÇ'TE METROBÜS YANGINI-6 aktüel - Son Dakika
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HALİÇ'TE METROBÜS YANGINI-6 aktüel

02.07.2022 10:00

HALİÇ'TE METROBÜS YANGINIHasan YILDIRIM/ BEYOĞLU Haliç Köprüsü üzerinde metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

HALİÇ'TE METROBÜS YANGINI

Hasan YILDIRIM/ BEYOĞLU Haliç Köprüsü üzerinde metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Haliç Köprüsü üzerinde saat 09.30 sıralarında Beylikdüzü - Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün motor kısmında çıktı. Metrobüsten dumanların yükseldiğini gören şoför, aracı durdurdu. Yolcular tahliye edilirken, metrobüs şoförü de yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak verildi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından metrobüs yoldan çekildi. Yangın nedeniyle haliç Köprüsü üzerinde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

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Haliç'te metrobüste yangın-2 Haliç'te metrobüste yangın-2 Haliç Köprüsü'ndeki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı Haliç Köprüsü'ndeki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HALİÇ'TE METROBÜS YANGINI-6 aktüel - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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