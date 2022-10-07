Hastanede tepki çeken görüntüdeki tutuklanan şüpheli: Tedavisi için mizansen yaptık

ATAŞEHİR'de özel bir hastanede, yoğun bakımdaki hasta kadının yüzüne para atıp, alay eden ve kötü muamelede bulunan 4 şüpheli 'Beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı. Alzheimer ve akciğer kanseri olan yaşlı kadının üzerine para atan şüpheli Ali Erata ifadesinde, "Alzheimer hastası olduğu için nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Kendisini evinde gibi hissediyordu. Tedavi ederken 'mizansen' yollara başvurduğumuz oluyordu" dedi.

Ataşehir özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 7 kişi İstanbul'da, yaşlı kadının üzerine para atan şüpheli Ali Erata Samsun'da, bir şüpheli de Bursa'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysime Erol, 'Beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"YAPTIĞIMIN DOĞRU BİR DAVRANIŞ OLMADIĞININ FARKINDAYIM"

Görüntüler yoğun bakım hastası kadının üzerine para atan Ali Erata ifadesinde, "Ben hastanede yaklaşık 2 yıl 1 ay çalıştım. Genel yoğun bakım sevisindeydim. Mağdurun üzerine para atan benim. Bahsi geçen hasta işe girdikten birkaç ay sonra hastanede yatmaya başladı. İşten çıkana kadar da uzun müddet orada kaldı. Bu hastamızda alzheimer ve akciğer kanseri hastalıkları vardı. Hastanın kendisiyle ilgilenen bir akrabası yoktu, sadece biz ilgileniyorduk. Alzheimer hastası olduğu için nerede olduğunu, ne yaptığını sürekli unutuyordu. Kendisini evinde gibi hissediyordu. Biz de tedavi ederken 'mizansen' yollara başvuruyorduk. Videonun öncesinde hasta, 'Kasadan paralarımı getir' demişti. Bilgisayardan para resmiyle çıktı aldık. videoyu kimin çektiğini hatırlamıyorum, Videonun birinci dakikasından sonra kadraja Emrah isimli arkadaşımız girmişti. Taçlı videoda ben yoktum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaptığımın doğru bir davranış olmadığının farkındayım, pişmanım. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" diye konuştu.

"EZİYET İNSANLIK AYIBIDIR"Şüphelilerden Emrah Örgün, hastanede 1 yıl yoğun bakım servisinde çalıştığını ve videonun başında orada olmadığını ifade etti. Emrah Örgün ifadesinde, olay ortaya çıkınca hastanenin 7 kişiyi işten çıkardığını belirtti. Yazılı beyanda bulunmadığı için de kendisinin de işten çıkarıldığını, kimseye eziyet edildiğini görmediğini belirten şüpheli Emrah Örgün, "Eziyet insanlık ayıbıdır. Tutuksuz yargılanmama karar verildi" dedi.Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli İlknur Kaya ise, çalıştığı süre boyunca mağdura ve diğer hastalara yönelik herhangi bir eziyet, darp, kötü muamele gibi eylemlere şahit olmadığını belirterek, "Geçmiş hayatını hatırlardı. Biz de geçmiş hatıralarını onunla konuşurduk. Ara sıra özel ihtiyaçlarını da, mümkün mertebe elimizden geldiğince giderirdik. Saçını boyardık, tarardık, makyaj yapardık, bahçeye indirirdik. Ben suçsuzum, eziyet suçunu işlemedim. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" şeklinde ifade verdi. Şüpheli İrem Aysima Erol ifadesinde, yaşlı kadının üzerine para atılan videonun çekildiği gün hastanede nöbetçi olduğunu ve bu olaya şahit olmadığını belirtti.