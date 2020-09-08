Son dakika haberi: İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs denetimi - Son Dakika

İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında başta yolcular olmak üzere işletmeler ve çalışanlara yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda da yapılan koronavirüs denetimlerinde İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca ve ekiplerinin yanı sıra, havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri ve gümrük ekipleri de yer aldı. İç hat ve dış hat terminallerini kapsayacak şekilde 3 ayrı noktada toplam 22 personel ile gerçekleşen denetimde, havalimanında faaliyet gösteren işletmeler tek tek denetlenirken eksikler tespit edildi. İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Ağca, havalimanında alınan koronavirüs önlemleri hakkında personelden bilgi aldı. Denetime katılan görevliler ayrıca yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunurken, yiyecek ve içecek satan işletmelerde temizlik ve hijyen kuralları, masa ve sandalye mesafeleri dahil bütün koronavirüs önlemleri kontrol edildi.

- İstanbul