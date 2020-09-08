Son dakika haberi: İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs denetimi
Son dakika gelişmesine göre İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında başta yolcular olmak üzere işletmeler ve çalışanlara yönelik denetim yapıldı.
İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında başta yolcular olmak üzere işletmeler ve çalışanlara yönelik denetim yapıldı.
İstanbul Havalimanı'nda da yapılan koronavirüs denetimlerinde İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca ve ekiplerinin yanı sıra, havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri ve gümrük ekipleri de yer aldı. İç hat ve dış hat terminallerini kapsayacak şekilde 3 ayrı noktada toplam 22 personel ile gerçekleşen denetimde, havalimanında faaliyet gösteren işletmeler tek tek denetlenirken eksikler tespit edildi. İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Ağca, havalimanında alınan koronavirüs önlemleri hakkında personelden bilgi aldı. Denetime katılan görevliler ayrıca yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık uyarılarda bulunurken, yiyecek ve içecek satan işletmelerde temizlik ve hijyen kuralları, masa ve sandalye mesafeleri dahil bütün koronavirüs önlemleri kontrol edildi.
- İstanbul
Son Dakika Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine evde devam edilecek Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Fren yerine gaza basan sürücü, kadını iki araç arasına sıkıştırdı Bakan Soylu, istismardan tutuklanan Fatih Nurullah hakkında konuştu: O sapkını yakalayan kolluk birimlerimizdir Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi yan yana defnedildi Aboubakar, sözleşmesinin feshi için Porto'yla anlaştı Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ümraniyespor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti