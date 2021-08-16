Son dakika haberi | İSTANBUL HAVALİMANI'NDA OPERASYON UYUŞTURUCU YAPIMINDA KULLANILAN 4,3 TON MADDE ELE GEÇİRİLDİ
16.08.2021 13:10
Son dakika habere göre TİCARET Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildiğini duyurdu.
TİCARET Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildiğini duyurdu. Muş'un sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum.
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