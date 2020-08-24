Son dakika haberi... İSTANBUL ' İŞİTME ENGELLİLER İÇİN HERKES YANINDA BİR 'ŞEFFAF MASKE' BULUNDURSUN - Son Dakika

Son dakika haberi... İSTANBUL ' İŞİTME ENGELLİLER İÇİN HERKES YANINDA BİR 'ŞEFFAF MASKE' BULUNDURSUN

Son dakika haberi... KORONAVİRÜS salgını nedeniyle pek çok ilde maske kullanmı vatandaşların sağlığını korumak amacıyla zorunlu hale getirildi.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle pek çok ilde maske kullanmı vatandaşların sağlığını korumak amacıyla zorunlu hale getirildi. Ancak bu durum işitme engellilerin iletişim sıkıntısı yaşamasına neden oldu. İnsanların bu konuya duyarlı olmasını isteyen işitme engelliler şeffaf maske kullanımının yaygınlaşmasını ve bu sayede dudak okuma yolu ile iletişimin sağlanmasını istiyor.

Birbirleriyle işaret diliyle anlaşabilen işitme engelliler, hastane, kamu kurumları, iş yerleri ve marketler gibi iş ve sosyal hayatlarında dudak okuma yöntemiyle iletişim kurabiliyor. Ancak maske kullanımı nedeniyle, dudak okuyamayan işitme engelliler sıkıntılar yaşıyor. İşte bu konuda Eyüp Belediyesi önemli bir çalışma gerçekleştirdi. İşitme engellilerin rahatlıkla dudak okuyabilmesi için, dudakların görünebildiği 47 bin şeffaf maske üretti. İşitme engellilerin sosyal hayatını kolaylaştıracak bu maskeler hem bulaş riskini azaltıyor hem de rahatlıkla dudak okuyabilmeyi sağlıyor. Ancak bu maskelerin engeli olmayan insanlar tarafından özellikle kamusal ve sosyal alanda daha yaygın kullanılması gerekiyor. İşitme engelliler bu konuda herkesin duyarlı davranmasını, şeffaf maskeleri de yanlarında hazır bulundurmalarını istiyor.

'ENGELLİ BİREYLER KİMSEYE MASKENİ İNDİR DİYEMİYOR'

Pandemi süresinde kullandığımız maskelerin ağız kısmı kapalı olduğu için engelli bireylerin günlük yaşamda zorlandığını söyleyen Konuşma Engelliler Federasyonu Başkanı Özgür Tekol; 'İşitme engelliler sadece işaret diliyle değil dudak okuma yoluyla da iletişim kuruyor. Örneğin engelli birey, garsondan bir şey isterken ya da bakkala gittiğinde dudak okuma yöntemini kullanıyor. Fakat Pandemi süresinde kullandığımız maskelerin ağız kısmı kapalı olunca, engelli bireyler günlük yaşamda zorlanmaya başlıyor. O an engelli bireyler kimseye maskeni indir de diyemiyor. Bu zorluklardan dolayı Eyüpsultan Belediyesi harekete geçip işitme engelli bireyler için şeffaf maske üretmiş. Bizlerde bu maskelerin kamusal, sosyal alanlarda ve hastanelerde, herkesin bulundurulup bir işitme engelli birey geldiğinde kullanılmasını istiyoruz' dedi.

'HASTANEYE GİTTİĞİMDE DOKTORUN SÖYLEDİKLERİNİ ANLAMIYORUM'

İşitme engelli Yeliz Ceylan ise sıkıntılarını anlatarak 'Şeffaf maskelerde ağız göründüğü için dudak okuyabiliyorum. Salgının ilk zamanlarında annem ve babamla şeffaf maskemiz olmadığı için iletişim kurmakta zorlanıyordum. Ama bu maske sayesinden annem ve babam ile daha iyi iletişim kurabiliyorum. Örneğin hastaneye gittiğimde doktorun söylediklerini anlamıyorum. Doktor ise maskesini indiremediği için de yazarak iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bu maskelerin her yerde olması gerekiyor' diye konuştu.

Son dakika haberi... İSTANBUL ' İŞİTME ENGELLİLER İÇİN HERKES YANINDA BİR 'ŞEFFAF MASKE' BULUNDURSUN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 12:07

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İSTANBUL ' İŞİTME ENGELLİLER İÇİN HERKES YANINDA BİR 'ŞEFFAF MASKE' BULUNDURSUN - Son Dakika
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