Son dakika haberi! İSTANBUL-İSTANBUL'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi! İSTANBUL-İSTANBUL'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

11.09.2022 23:02

Edinilen son dakika haberine göre IRAK'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın şehit haberi Esenyurt'taki baba evine ulaştı.

IRAK'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın şehit haberi Esenyurt'taki baba evine ulaştı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ağıl'ın şehit haberi Esenyurt'ta bulunan baba evine askeri personeller tarafından verildi. Şehidin evi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin komşuları ve akrabaları şehidin ailesine taziyelerini iletmek için evinin önüne geldi. Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın baba evinin önünde dualar okundu. Şehidin naaşı, bu akşam memleketi Tokat'a gönderilecek ve yarın düzenlenecek resmi törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Tokat Turhal Şehitliği'ne defnedilecek.

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Kaynak: DHA

Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-İSTANBUL'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-İSTANBUL'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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