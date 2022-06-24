Son dakika haber... İstanbul Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı

FETÖ'nün avukat mahrem imam yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY'nin avukat mahrem imam yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Örgüt içerisindeki gizli faaliyetleri ve iletişimi sağlamak için başka kişilerin adına çıkarılmış hatlarla görüştükleri, Bank Asya'da hesapları bulunduğu ve haklarında itirafçı beyanları olduğu belirtilen 17 avukat, 1 özel sektör çalışanı, 1 hukuk müşaviri ve 1 icra müdür yardımcısı olmak üzere toplamda 20 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara ve Bursa'da belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.