Son dakika haberi! İSTANBUL-JANDARMA'DAN KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 2 BİN 40 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL il Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eyüpsultan'da yaptığı operasyonda 2 bin 40 kilogram kaçak tütün, 4 milyon 200 makaron, 12 bin 500 paket sigara ve çok sayıda kutu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da kaçak sigara satışı ve ticareti yapıldığı ihbarını alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin 40 kilogram kaçak tütün, 4 milyon 200 makaron, 12 bin 500 paket sigara ve çok sayıda kutu ele geçirildi. Şüpheliler Y.E., ve A.T. gözaltına alınırken, kaçak sigaralara el konuldu.

Gözaltına alınan A.T. ifadesinin ardından serbest bırakılırken Y.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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