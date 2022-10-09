Son dakika haberi! İSTANBUL-JANDARMA'DAN KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 2 BİN 40 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi! İSTANBUL-JANDARMA'DAN KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 2 BİN 40 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİ

09.10.2022 10:43
Son dakika haberi! İSTANBUL-JANDARMA'DAN KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 2 BİN 40 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika haberler: İSTANBUL il Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eyüpsultan'da yaptığı operasyonda 2 bin 40 kilogram kaçak tütün, 4 milyon 200 makaron, 12 bin 500 paket sigara ve çok sayıda kutu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL il Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eyüpsultan'da yaptığı operasyonda 2 bin 40 kilogram kaçak tütün, 4 milyon 200 makaron, 12 bin 500 paket sigara ve çok sayıda kutu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da  kaçak sigara satışı ve ticareti yapıldığı ihbarını alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin 40 kilogram kaçak tütün, 4 milyon 200 makaron, 12 bin 500 paket sigara ve çok sayıda kutu ele geçirildi. Şüpheliler Y.E., ve A.T. gözaltına alınırken, kaçak sigaralara el konuldu.

Gözaltına alınan A.T. ifadesinin ardından serbest bırakılırken Y.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü------------------------Jandarma detay görüntüler-Operasyondan detay görüntüler -Kaçak sigaralardan detay görüntüler-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Eyüpsultan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-JANDARMA'DAN KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 2 BİN 40 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-JANDARMA'DAN KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 2 BİN 40 KİLOGRAM ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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