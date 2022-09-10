İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bir şüphelinin yurtdışından sörf tahtalarının içine gizlenmiş vaziyette kokain getirerek İstanbul genelinde satacağı bilgisini aldı. Alınan bilgi kapsamında araştırmalara başlayan Jandarma ekipleri, yabancı uyruklu şüphelinin yurtdışından Türkiye'ye turist gibi geleceği, uyuşturucu maddeyi gizlediği sörf tahtalarını uçağın bagaj kısmına paketleyerek koyacağını ve diğer şüphelinin kendisini Türkiye'de karşılayacağı bilgisini elde etti.

Kaynak: DHA

Jandarma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! İSTANBUL-JANDARMA'DAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: SÖRF TAHTASINA GİZLENMİŞ 4 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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