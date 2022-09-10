Son dakika haberi! İSTANBUL-JANDARMA'DAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: SÖRF TAHTASINA GİZLENMİŞ 4 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! İSTANBUL-JANDARMA'DAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: SÖRF TAHTASINA GİZLENMİŞ 4 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

10.09.2022 08:59
Son dakika haberi! İSTANBUL-JANDARMA'DAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: SÖRF TAHTASINA GİZLENMİŞ 4 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika gündem haberi: İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yurtdışından Türkiye'ye sörf tahtası içinde kokain sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yurtdışından Türkiye'ye sörf tahtası içinde kokain sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı. Bagaj bölümüne verdikleri sörf tahtalarını inceleyen Jandarma ekipleri, tahtaların içine gizlenmiş  4 kilo kokain ele geçirdi. Yakalanan 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; bir şüphelinin yurtdışından sörf tahtalarının içine gizlenmiş vaziyette kokain getirerek İstanbul genelinde satacağı bilgisini aldı. Alınan bilgi kapsamında araştırmalara başlayan Jandarma ekipleri, yabancı uyruklu  şüphelinin yurtdışından Türkiye'ye turist gibi geleceği, uyuşturucu maddeyi gizlediği sörf tahtalarını uçağın bagaj kısmına paketleyerek koyacağını ve diğer şüphelinin kendisini Türkiye'de karşılayacağı bilgisini elde etti.

HAVALİMANINDA UYUŞTURUCU OPERASYONUJandarma Ekipleri şüphelileri İstanbul Havalimanında aldı. Uçak iniş yaptıktan sonra bagaj bölümündeki sörf tahtalarını bir şüphelinin aldığının tespit eden ekipler, şüphelileri yakaladı. Operasyonda, sörf tahtaları arasına gizlenmiş 4 kilo Kokain ele geçirildi.

Yakalanan 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.

YORUMLAR
500
Kara yollarında durum Kara yollarında durum AVCILAR'DA İKİ METROBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI- 2 AVCILAR'DA İKİ METROBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI- 2
Kaynak: DHA

Jandarma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-JANDARMA'DAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: SÖRF TAHTASINA GİZLENMİŞ 4 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:44 Pakistan'ın Sindh eyaletinde hayatı kabusa dönüştüren sel felaketi sonucu okulların yüzde 40'ı yıkıldı
08:19 Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar
03:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararlara göre 6 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti
00:42 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saatler sonra metrobüs kazasıyla ilgili konuştu: Yaralıları hastanede ziyaret ettim
00:24 HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymasını isteyenlere Selahattin Demirtaş'tan 3 soru
23:57 AK Partili gencin 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin yayınladığı video tepki çekti
23:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Tarkan konserine gitti! "Siyaset de bir yere kadar, biraz da eğlenelim dedik"
23:24 İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarından büyüleyici görüntüler geldi
23:17 Bakan Adil Karaismailoğlu, 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili İBB'yi suçladı
21:58 Cinsel saldırıda bulunan 16 yaşındaki kaynını göğsünden bıçaklayan genç kadın gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 09:04:57. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-JANDARMA'DAN UYUŞTURUCU OPERASYONU: SÖRF TAHTASINA GİZLENMİŞ 4 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement