Son dakika haberi | İSTANBUL-KADIKÖY'DE YOLCU ALAN TAKSİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | İSTANBUL-KADIKÖY'DE YOLCU ALAN TAKSİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI

19.09.2022 03:46
Son dakika haberi | İSTANBUL-KADIKÖY'DE YOLCU ALAN TAKSİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI

Son dakika haberine göre KADIKÖY'de Bağdat Caddesi üzerinde yolcu almak için duran taksiye, arkadan gelen otomobil çarptı.

KADIKÖY'de Bağdat Caddesi üzerinde yolcu almak için duran taksiye, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kadıköy'ün en hareketli caddelerinden Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yolcu almak için duran 34 TED 82 plakalı taksiye, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 CZY 435 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile taksi, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarparak zincirleme kazaya yol açtı. Kazada taksiye binmeye çalışan yolcu ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan otomobiller ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü

-Yaralılardan görünü-Otomobillerin kaldırılması-Olay yerinde toplanan vatandaşlar-Polisin çalışması

-Genel ve detaylar


YORUMLAR
500
Kadıköy'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Kadıköy'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı İSTANBUL-KADIKÖY'DE YOLCU ALAN TAKSİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI İSTANBUL-KADIKÖY'DE YOLCU ALAN TAKSİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI Kadıköy'de yolcu alan taksiye otomobil çarptı: 2 yaralı Kadıköy'de yolcu alan taksiye otomobil çarptı: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Kadıköy, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İSTANBUL-KADIKÖY'DE YOLCU ALAN TAKSİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:09 İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
13:12 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?
12:55 İstanbul'da 2 polisimizi silahla yaralayan saldırganların kaçış anı görüntülendi
12:56 ABD Başkanı Biden, 2. Elizabeth'in taziye defterine not yazarken kopya çekti! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 15:27:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İSTANBUL-KADIKÖY'DE YOLCU ALAN TAKSİYE OTOMOBİL ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement