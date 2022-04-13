Son dakika haberi | İSTANBUL-KADINLARIN GİZLİCE VİDEOLARINI ÇEKİP PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | İSTANBUL-KADINLARIN GİZLİCE VİDEOLARINI ÇEKİP PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

13.04.2022 07:27

Son dakika gündem haberine göre KADINLARIN gizlice videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KADINLARIN gizlice videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların görüntülerinin gizlice çekilip sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişilerin Pakistan uyruklu Z.W. ve U.M. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa'da, U.M. ise Küçükçekmece'de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son dakika haberi | İSTANBUL-KADINLARIN GİZLİCE VİDEOLARINI ÇEKİP PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi | İSTANBUL-KADINLARIN GİZLİCE VİDEOLARINI ÇEKİP PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi | İSTANBUL-KADINLARIN GİZLİCE VİDEOLARINI ÇEKİP PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

YORUMLAR
500
Büyükçekmece'de tırda 39 düzensiz göçmen yakalandı Büyükçekmece'de tırda 39 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İSTANBUL-KADINLARIN GİZLİCE VİDEOLARINI ÇEKİP PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 07:44:44. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İSTANBUL-KADINLARIN GİZLİCE VİDEOLARINI ÇEKİP PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement