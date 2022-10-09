Son dakika haberi... İSTANBUL-KAĞITHANE'DE KAZA YAPAN ALKOLLÜ KADIN SÜRÜCÜ, POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... İSTANBUL-KAĞITHANE'DE KAZA YAPAN ALKOLLÜ KADIN SÜRÜCÜ, POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

09.10.2022 07:17

Gelen son dakika haberlerine göre KAĞITHANE'DE alkollü olduğu iddia edilen Yağmur B.'nin kullandığı otomobil, park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra ters şeride girerek cipe çarptı.

KAĞITHANE'DE alkollü olduğu iddia edilen Yağmur B.'nin kullandığı otomobil, park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra ters şeride girerek cipe çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, Yağmur B. olay yerine gelen trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Polislere küfür ve hakaret ettikten sonra tekme atan Yağmur B., ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü sürücü Yağmur B.'nin kullandığı 33 B 4700 plakalı otomobil, cadde üzerine park halinde bulunan 2 otomobile çarptı. Kazadan sonra yoluna devam eden Yağmur B.'nin kullandığı otomobil, cadde üzerinde kavşağa ters yönde girerek, bu kez de 34 FED 137 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı.

POLİSE TEKME ATTI, TERS KELEPÇE TAKILDI

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, alkollü sürücünün tepkisi ile karşılaştı. Sürücü Yağmur B., trafik polislerine küfür ve hakaretler savururken, çevredekiler tarafından güçlükle tutuldu. Bunun üzerine ekipler, Yağmur B.'yi ters kelepçe takarak gözaltına almaya çalıştı. Direnmeyi sürdüren Yağmur B., bir ara polis memuruna tekme attı. Ekip otosuna binmeyen Yağmur B. polis memuruna, "Acıdı mı" dedikten sonra "Kaldır beni yerden" şeklinde ifadelerle yardım istedi.

ZORLUK ÇIKARAN SÜRÜCÜ KAMERADA

Polisler uzun süre yerde kelepçeli şekilde oturan Yağmur B.'nin sakinleşmesini bekledi. "Çıkarın şunu" diye bağıran ve kelepçelerin çıkarılmasını isteyen Yağmur B. sakinleşmeyince, bir türlü ekip otosuna bindirilemedi. Ekip otosunun yanında yere yatan Yağmur B. bir kez daha polise tekme attı. Bu sırada çileden çıkan trafik polisinin tekmeyi ayağı ile karşıladığı görüldü. Yağmur B. en sonunda kaza mağduru vatandaşların da yardımı ile trafik polisleri tarafından zor kullanılarak ekip otosuna bindirildi.

Yapılan alkol muayenesinde sürücünün alkollü olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Eyüpsultan'da Mevlit Kandili coşkusu Eyüpsultan'da Mevlit Kandili coşkusu Gençlerin çözüm taslağı TBMM'ye sunulacak Gençlerin çözüm taslağı TBMM'ye sunulacak
Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İSTANBUL-KAĞITHANE'DE KAZA YAPAN ALKOLLÜ KADIN SÜRÜCÜ, POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:07 Rusya'dan intikam saldırıları! Gece boyunca füze yağdırdılar: 17 ölü 40 yaralı
08:03 TOKİ'den arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular başlıyor
06:29 Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti
00:27 Kırım'daki patlama Rus istihbaratının zayıflığını gözler önüne serdi
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 08:52:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... İSTANBUL-KAĞITHANE'DE KAZA YAPAN ALKOLLÜ KADIN SÜRÜCÜ, POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement