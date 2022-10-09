Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maddi hasarlı trafik kazasına karışan iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya, kazaya müdahale eden trafik ekipleri engel olmaya çalıştı. Yumruk ve tekmelerle birbirine giren sürücüler, trafik polisleri tarafından güçlükle ayrıldı. Kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: İSTANBUL-KARTAL'DA SÜRÜCÜLERİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASINA POLİS MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika

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