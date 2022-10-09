Son dakika haberi: İSTANBUL-KARTAL'DA SÜRÜCÜLERİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASINA POLİS MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi: İSTANBUL-KARTAL'DA SÜRÜCÜLERİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASINA POLİS MÜDAHALE ETTİ

09.10.2022 09:19

Son dakika gündem haberine göre KARTAL Sahil Yolu'nda maddi hasarlı kaza yapan iki aracın sürücüsü, yumruk yumruğa kavga etti.

KARTAL Sahil Yolu'nda maddi hasarlı kaza yapan iki aracın sürücüsü, yumruk yumruğa kavga etti. Trafik polislerinin güçlükle araya girdiği kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maddi hasarlı trafik kazasına karışan iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya, kazaya müdahale eden trafik ekipleri engel olmaya çalıştı. Yumruk ve tekmelerle birbirine giren sürücüler, trafik polisleri tarafından güçlükle ayrıldı. Kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İSTANBUL-KARTAL'DA SÜRÜCÜLERİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASINA POLİS MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İSTANBUL-KARTAL'DA SÜRÜCÜLERİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASINA POLİS MÜDAHALE ETTİ - Son Dakika
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