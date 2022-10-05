Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de 14 katlı binada yangın çıktı; 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de 14 katlı binada yangın çıktı; 4 kişi hastaneye kaldırıldı

05.10.2022 03:24

Son dakika haber... KÜÇÜKÇEKMECE'de 14 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 14 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin güçlükle söndürdüğü yangın, çevredekilerin cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çınar Sokak'taki 14 katlı binanın en üst katında bulunan daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, önce komşularını uyandırdı ardından da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BİNA SAKİNLERİ KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI

Bu sırada binada oturan çok sayıda kişi, hızla binayı boşaltarak sokağa çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiye ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

KEDİLERİNİ DE ALARAK SOKAĞA ÇIKTILARYangının çıktığı binanın dördüncü katında oturan Selahattin Songuç, "Sesler duydum, ne oluyor tartışma falan mı var dedim. Kafamı camdan çıkarınca, alev parçaları düştü. En üst kattaymış, hemen çıktık. Kedilerimizi de aldık. Biraz korkmuş, saklanmış. Sonra bulduk" dedi.İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

DAİREDEN YÜKSELEN ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDAYangının çıktığı 14 katlı binanın en üst katındaki daireden yükselen alevler, vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde en üst kattaki daireden alevler yükseldiği görülürken, devamında ise daireden aşağı yanan parçaların düştüğü anlar kayıtlara yansıdı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de 14 katlı binada yangın çıktı; 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Küçükçekmece'de 14 katlı binada yangın çıktı; 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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