Maltepe , Zümrütevler mahallesinde dün meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Nursel Bircan annesine bakıcılık yaptığı Kamil Hakan Karabulut tarafından başına çekiçle vurularak öldürülmüştü. Polis olaydan hemen sonra aynı evde Kamil Hakan Karabulut'u gözaltına almıştı. Cinayet sırasında Nursel Bircan'ın 8 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu öğrenilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü , Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Kamil Hakan Karabulut, demans hastası olan 83 yaşındaki annesine bakıcılık yapan Nursel Bircan'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: İSTANBUL-MALTEPE'DE NURSEL BİRCAN'I ÇEKİÇLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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