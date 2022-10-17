Son dakika haberi: İSTANBUL-MALTEPE'DE NURSEL BİRCAN'I ÇEKİÇLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: İSTANBUL-MALTEPE'DE NURSEL BİRCAN'I ÇEKİÇLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

17.10.2022 12:54

Son dakika haberlerine göre MALTEPE'de annesine bakıcılık yapan 39 yaşındaki Nursel Bircan'ı başına çekiçle vurarak öldürdükten sonra yakalanan Kamil Hakan Karabulut adliyeye sevk edildi.

MALTEPE'de annesine bakıcılık yapan 39 yaşındaki Nursel Bircan'ı başına çekiçle vurarak öldürdükten sonra yakalanan Kamil Hakan Karabulut adliyeye sevk edildi.

Maltepe, Zümrütevler mahallesinde dün meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Nursel Bircan annesine bakıcılık yaptığı Kamil Hakan Karabulut tarafından başına çekiçle vurularak öldürülmüştü. Polis olaydan hemen sonra aynı evde Kamil Hakan Karabulut'u gözaltına almıştı. Cinayet sırasında Nursel Bircan'ın 8 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu öğrenilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Kamil Hakan Karabulut, demans hastası olan 83 yaşındaki annesine bakıcılık yapan Nursel Bircan'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Maltepe'de gençlerin artık yeni bir buluşma noktası var Maltepe'de gençlerin artık yeni bir buluşma noktası var Son dakika haber... Maltepe'de annesinin bakıcısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Son dakika haber... Maltepe'de annesinin bakıcısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi İSTANBUL-MALTEPE'DE ÇEKİÇLE ÖLDÜRÜLEN NURSEL BİRCAN'IN AĞABEYİ YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ İSTANBUL-MALTEPE'DE ÇEKİÇLE ÖLDÜRÜLEN NURSEL BİRCAN'IN AĞABEYİ YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ
Kaynak: DHA

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İSTANBUL-MALTEPE'DE NURSEL BİRCAN'I ÇEKİÇLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:13 Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
17:28 Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti
16:58 Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı!
16:58 THY uçağında taşkınlık yapan Belaruslu yolcu, acil iniş yapılarak güvenlik güçlerine teslim edildi
16:59 Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu
16:54 Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu
16:57 Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti!
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 18:46:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: İSTANBUL-MALTEPE'DE NURSEL BİRCAN'I ÇEKİÇLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement