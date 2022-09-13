Son dakika haberi | İSTANBUL-MALTEPE'DEN SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI PAKİSTAN'A YARDIM

Maltepe Kaymakamlığı'nın düzenlediği yardım kampanyasında temel gıda malzemesi yüklü 1 TIR ve 3 kamyon t Pakistan'da sel bölgesindekilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde mağdur olanlar için Maltepe Kaymakamlığı'nın düzenlediği yardım kampanyasına, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları destek verdi. Temel gıda malzemelerinin yüklü olduğu 1 TIR ve 3 kamyon İdealtepe Köprü altından dualar eşliğinde yola çıktı.

"KURUM VE YARDIMSEVERLER OLARAK YARDIM YAPIYORUZ"Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Geçtiğimiz günlerde Pakistan'da büyük bir sel felaketi oldu. Orada yaşayan insanlardan bazıları hayatını kaybetti. Orada yardıma ihtiyacı olan insanlar var. Bizde kurum ve hayırseverler olarak yardım yapıyoruz. Pakistan'a Maltepe ilçesinden 2 bin gıda kolisi gönderiyoruz. Bin kolisini kaymakamlık olarak hayırseverlerden karşılıyoruz. Bin kolisini de belediye karşılıyor. Yardımların içerisinde temel gıda ihtiyaçlarımız un, yağ, şeker, bakliyat gibi malzemeler bulunmaktadır" dedi.