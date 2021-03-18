Son dakika haberi... İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 75 şüpheli hakkında yakalama kararı (1) - Son Dakika

Son dakika haberi... İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 75 şüpheli hakkında yakalama kararı (1)

18.03.2021 07:48
Son dakika haberi... İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 75 şüpheli hakkında yakalama kararı (1), System.String[]

Son dakika haberleri: İSTANBUL merkezli 16 ilde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında oldukları iddia edilen 75 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İSTANBUL merkezli 16 ilde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında oldukları iddia edilen 75 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen operasyonun, kamuoyunda "Poyrazköy 1-2ö, "Amirallere Suikast 1-2" ve "Kafes Eylem Planı" gibi kumpas soruşturmaları olarak bilinen dava dosyalarının hazırlanma aşamasında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmış 67'si ihraç edilen, 7'si halen görevde ve 1'i emekli toplam 75 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatıldığı öğrenildi.


- İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 75 şüpheli hakkında yakalama kararı (1) - Son Dakika


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