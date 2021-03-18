Son dakika haberi... İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 75 şüpheli hakkında yakalama kararı (1) - Son Dakika

Son dakika haberi... İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 75 şüpheli hakkında yakalama kararı (1)
18.03.2021 07:48
Son dakika haberleri: İSTANBUL merkezli 16 ilde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında oldukları iddia edilen 75 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İSTANBUL merkezli 16 ilde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında oldukları iddia edilen 75 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen operasyonun, kamuoyunda "Poyrazköy 1-2ö, "Amirallere Suikast 1-2" ve "Kafes Eylem Planı" gibi kumpas soruşturmaları olarak bilinen dava dosyalarının hazırlanma aşamasında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmış 67'si ihraç edilen, 7'si halen görevde ve 1'i emekli toplam 75 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatıldığı öğrenildi.
- İstanbul
Son Dakika PSG yenilgisi sonrası Fransız basını Burak Yılmaz'ı övüp Yusuf Yazıcı'yı eleştirdi Artvin'de küle dönen köyün son 24 yılda 3 kez yandığı ortaya çıktı Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi Yıldız futbolcunun inanılmaz sıvı kaybı! Terleyerek verdiği kilo şaşkınlık yarattı Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak