Son dakika haberi: İSTANBUL MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU 75 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI - Son Dakika

Ali TINBEK İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 16 ilde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında oldukları iddia edilen 75 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen operasyonun, kamuoyunda 'Poyrazköy 1-2ö, Amirallere Suikast 1-2 ve Kafes Eylem Planı gibi kumpas soruşturmaları olarak bilinen dava dosyalarının hazırlanma aşamasında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmış 67'si ihraç edilen, 7'si halen görevde ve 1'i emekli toplam 75 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatıldığı öğrenildi.