Son dakika haberi! İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon - Son Dakika

İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüpheliden 33'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespiti, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 6'sı muvazzaf astsubay ve uzman çavuş, 46'sı ihraç askeri öğrenci 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde, 52 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında zanlılardan 33'ünü yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 19 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.