Son dakika haberi... İstanbul merkezli 17 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu - Son Dakika

Firari 21 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül 'de İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, 13'ü sivil mahrem imam, 31'i askeri personel ve öğrenci toplam 44 kişiden 23'ü yakaladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Real Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için harekete geçti

Dünyanın en değerli şirketi yeniden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu

Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu

İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti