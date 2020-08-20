Son dakika haberi: İSTANBUL MERKEZLİ 18 İLDE SANAL BAHİSÇİLERE NEFES KESEN OPERASYON KAMERADA; 58 GÖZALTI - Son Dakika

SANAL bahis oynatan bir suç çetesine yönelik İstanbul merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı. Havadan, karadan ve denizden gerçekleştirilen nefes kesen operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasadışı sanal bahis oynattığı belirlenen bir suç çetesini teknik ve fiziki takibe aldı. Çetenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden sanal ortamda bahis oynattığı belirlendi. Çete üyelerinin canlı destek hatları üzerinden banka hesap bilgileri paylaştıkları ve gelen paraları çeşitli banka hesaplarına transfer ettikleri tespit edildi. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından siber polisi İstanbul merkezli olarak 18 ilde 58 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda ise 220 cep telefonu, 347 SIM kart, 21 flaş bellek, 2 hafıza kartı, server, depolama ünitesi, 26 bilgisayar, 25 hard disk, 300 bin Dolar, 96 bin 20 Lira, 60 Pound, 350 Euro, 4 tabanca, 114 mermi, 5 şarjör, 30 banka kartı ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Bahis çetesinin kullandığı hesaplardan 32 milyon 356 bin 65 Lira, 10 milyon 755 bin 958 Dolar ve 469 bin 99 Euro para trafiğinin olduğu bildirildi. Gözaltına alınan 58 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u adli makamlarca serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkartılan 39 şüpheliden 30'u adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 6 şüpheli ev hapsine mahkum edildi, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul