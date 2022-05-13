Son dakika haberi: İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi: İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

13.05.2022 09:10
Son dakika haberi: İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika haberler... İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 12'si yakalandı.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 12'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullanan, büfe ve ankesörlü hatlar üzerinden telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen, TSK ve Emniyet mahrem yapılanmasında bulundukları belirlenen farklı meslek gruplarından 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş kamu personellerinin de bulunduğu 12 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 4 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Gözaltı, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika


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