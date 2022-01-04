Üye Girişi
Son dakika haber: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmalarına operasyon - Son Dakika

Son dakika haber: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmalarına operasyon

04.01.2022 08:28
Son dakika haber: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmalarına operasyon

Son dakika gündem haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve cezaevi yapılanması içerisinde oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 15'i, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve cezaevi yapılanması içerisinde oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 15'i, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmalarında oldukları belirlenen aktif 2 zabıt katibi, 8 gardiyan, 1 icra müdür yardımcısı ve 1 bilgisayar işletmeni ile daha önce KHK ile ihraç edilmiş 2 gardiyan, 1 zabıt katibi ve 1 mübaşir hakkında gözaltı kararı verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Tokat, Amasya, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, sözde mahrem imamlarca ankesör kartları ve büfe sabit hatlar üzerinden örgütsel iletişim modeline uygun şekilde periyodik ve ardışık olarak arandığı tespit edilen şüphelilerden 15'ini yakaladı.

Firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 28 Eylül'de 8 ilde düzenlenen ilk dalga operasyonda, 17'si aktif 21 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 13'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

YORUMLAR
500

Terör Örgütü, İstanbul, Polis, İcra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmalarına operasyon - Son Dakika


Galatasaray'da ilginç plan! Üç futbolcu için 825 milyon liralık gelir bekleniyor Galatasaray'da ilginç plan! Üç futbolcu için 825 milyon liralık gelir bekleniyor         
14:51
Caretta caretta kumsalı, kaçak yapıyla doldu! Bu yılki yumurtaların yüzde 56,9'u bozuk çıktı Caretta caretta kumsalı, kaçak yapıyla doldu! Bu yılki yumurtaların yüzde 56,9'u bozuk çıktı         
14:48
Kız arkadaşından şans öpücüğü alıp saatçide vurgun yapmıştı! Hırsız çift saklandıkları eve yakalandı Kız arkadaşından şans öpücüğü alıp saatçide vurgun yapmıştı! Hırsız çift saklandıkları eve yakalandı         
14:39
Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, her anı cep telefonuna yansıdı Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, her anı cep telefonuna yansıdı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43

Son Dakika Haberleri
14:51 Galatasaray'da ilginç plan! Üç futbolcu için 825 milyon liralık gelir bekleniyor
14:49 Engin Akyürek, dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi
14:37 Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, her anı cep telefonuna yansıdı
14:36 Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı
14:34 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı
14:32 Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler
14:27 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den "omiciron" uyarısı: 2 doz aşı yetmiyor
14:26 Dünyanın en güzel yüzüne sahip 100 kadınından biri Hande Erçel oldu!
14:07 Yusuf Yazıcı, Lille'de son maçına çıkıyor
14:01 Pervin Buldan: Çifte yenilgi aldığınız İstanbul halkları, sizi tarihin çöplüğüne gönderecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 14:57:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmalarına operasyon - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement