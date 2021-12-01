Son dakika haberi: İstanbul merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T. isimli şüphelinin liderliğinde faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütünün deşifre edilmesi için çalışma başlattı. İstanbul merkez olmak üzere Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve İzmir'de belirlenen adreslere dün sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, örgüt lideri M.T'nin de arasında olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 10 kilogram bandrolsüz tütün ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: İstanbul merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 26 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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