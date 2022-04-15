Son dakika haberi: İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi: İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu (2)

15.04.2022 09:57

Bir son dakika haberine göre İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda, 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda, 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, özel bir bankanın ATM'sine sahte dolar yüklenerek bankanın yaklaşık 180 bin dolar zarara uğratıldığı iddiası üzerine inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu (2)
Son dakika haberi: İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu (2)
Son dakika haberi: İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu (2)

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Dolandırıcılık, İstanbul, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu (2) - Son Dakika
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