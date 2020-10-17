İstanbul merkezli 8 ilde kaçak tütün operasyonu: 54 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 8 ilde kaçak tütün operasyonu: 54 gözaltı

17.10.2020 11:09
İstanbul merkezli 8 ilde kaçak tütün operasyonu: 54 gözaltı, System.String[]

İSTANBUL merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen kaçak nargile tütünü operasyonunda 54 kişi gözaltına alındı, 24 ton kaçak nargile tütünü ile çok sayıda sigara ele geçirildi.

İSTANBUL merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen kaçak nargile tütünü operasyonunda 54 kişi gözaltına alındı, 24 ton kaçak nargile tütünü ile çok sayıda sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri kaçak nargile tütünü üretenlere ve satanlara yönelik çalışma yaptı. Şebeke üyelerinin organize şekilde kaçak nargile tütünü üretip bunun satışını yaptığını tespit eden ekipler örgüt üyelerini 6 ay süren teknik ve fiziki takibe aldı. Örgüt üyelerinin lisanslı taklitlerini yaparak piyasaya sürdükleri belirlendi.  Polis ekipleri aralarına örgüt Lideri, 22 yöneticisi ve 46 üyesinin içinde bulunduğu ve 44'ünün Suriye vatandaşlı olduğu toplam 69 kişinin yakalanması için harekete geçti.

360 POLİSLE 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli Adıyaman, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'da bu sabaha karşı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 360 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonlarda şüphelilerin evleri, depo ve imalathanelerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 54 şüpheli gözaltına alındı.

24 TON KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİAdreslerde yapılan aramalarda 24 ton 544 kilogram kaçak nargile tütünü, 5 bin adet makarona basılı kaçak sigara,  282 adet elektronik sigara, 415 adet elektronik sigara likidi, 2 ton kalın kıyılmış tütün, 16 bin 850 litre gliserin ve aroma, 1 milyon 499 bin 255 adet paketleme poşeti, çok sayıda kıyma makinesi, yoğurma ve paketleme makineleri ele geçirildi. Operasyonla yaklaşık 9 Milyon liralık kamu zararının önüne geçildiği öğrenildi.  Gözaltına alınan çoğu Suriye uyruklu şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken,  diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


- İstanbul

Kaçakçılık, İstanbul, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 8 ilde kaçak tütün operasyonu: 54 gözaltı - Son Dakika

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