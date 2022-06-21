İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

21.06.2022 12:36

İstanbul ve Adana'da 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul ve Adana'da 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul ve Adana'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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