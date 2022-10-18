Son dakika haberleri... İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

18.10.2022 08:48

Bir son dakika haberine göre İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandıİSTANBUL İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şüphelisi olduğu tespit edilen 6 kişi yakalandı.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

İSTANBUL İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şüphelisi olduğu tespit edilen 6 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Anadolu Yakası Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik çalışmalar kapsamında 7 şüphelinin 2012-2014 yıllarında 13 adet operasyonel hat kullanarak birbirleri ile irtibatta oldukları tespit edildi. Örgütsel mensubiyetlerine yönelik ankesör aranması ve itirafçı beyanları da bulunan şahısların örgütün mahrem yapısında faaliyette bulundukları değerlendirilerek 7 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında öğretmen, mühendis ve ihraç polis memuru, bulunan 7 şüpheliden 6'sı bugün İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

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Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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