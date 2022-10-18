İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Anadolu Yakası Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik çalışmalar kapsamında 7 şüphelinin 2012-2014 yıllarında 13 adet operasyonel hat kullanarak birbirleri ile irtibatta oldukları tespit edildi. Örgütsel mensubiyetlerine yönelik ankesör aranması ve itirafçı beyanları da bulunan şahısların örgütün mahrem yapısında faaliyette bulundukları değerlendirilerek 7 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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