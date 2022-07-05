Son dakika haberi... İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda bazı dizi oyuncuları ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda bazı dizi oyuncuları ifadeye çağrıldı

05.07.2022 13:32
Son dakika haberi... İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda bazı dizi oyuncuları ifadeye çağrıldı

Son dakika haberler... İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 119 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, aralarında bazı dizi oyuncularının da bulunduğu ünlü isimlerin ifadelerine başvuruldu.

İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 119 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, aralarında bazı dizi oyuncularının da bulunduğu ünlü isimlerin ifadelerine başvuruldu.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler için 4 gün ek gözaltı süresi alındı.

Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde gözaltındaki işlemleri sürüyor.

Suç örgütünün elebaşılığını yaptığı tespit edilen firari İlyas S'nin yakalanması için ise başlatılan çalışmalar da devam ediyor.

Öte yandan, aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlü isimlerin de soruşturma kapsamında emniyete çağırıldığı öğrenildi.

Söz konusu kişilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelip ifade verdikten sonra buradan ayrıldıkları belirtildi.

Olayın geçmişi

İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis, 119 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin avro ele geçirilmişti.

İş insanı Erdal A'nın da aralarında olduğu şüpheliler, emniyete götürülmüştü.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda bazı dizi oyuncuları ifadeye çağrıldı - Son Dakika

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