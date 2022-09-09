Son dakika haberi | İSTANBUL-METROBÜS KAZASI NEDENİYLE YOLCULAR DURAKLARA YÜRÜYEREK ULAŞTI - Son Dakika
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Son dakika haberi | İSTANBUL-METROBÜS KAZASI NEDENİYLE YOLCULAR DURAKLARA YÜRÜYEREK ULAŞTI

09.09.2022 20:51

Son dakika haberine göre AVCILAR'da dört metrobüs aracının karıştığı kaza nedeniyle seferler durdu, yolcular duraklara yürüyerek ulaştı.

AVCILAR'da dört metrobüs aracının karıştığı kaza nedeniyle seferler durdu, yolcular duraklara yürüyerek ulaştı.

Avcılar Sosyal Tesisler Durağı yakınında 4 metrobüsün karıştığı kaza nedeniyle metrobüs seferleri durdu. Metrobüslerden inen yolcular duraklara yürüyerek ulaştı. Kaza nedeniyle metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Yolcuların yürüdüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İSTANBUL-METROBÜS KAZASI NEDENİYLE YOLCULAR DURAKLARA YÜRÜYEREK ULAŞTI - Son Dakika

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