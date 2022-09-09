Son dakika haberi... İSTANBUL-METROBÜS KAZASI SONRASI DAKİKALARCA YOL YÜRÜDÜLER - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... İSTANBUL-METROBÜS KAZASI SONRASI DAKİKALARCA YOL YÜRÜDÜLER

09.09.2022 23:35
Son dakika haberi... İSTANBUL-METROBÜS KAZASI SONRASI DAKİKALARCA YOL YÜRÜDÜLER

Son dakika gündem haberine göre AVCILAR'da 2 metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucunda yaşanan kazada 99 kişi yaralandı.

AVCILAR'da 2 metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucunda yaşanan kazada 99 kişi yaralandı. Kaza sonrasında metrobüs seferleri dururken, İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar D-100 Karayolu'nda yürüdü, araç sürücüleri kontak kapattı.

Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildirken, ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları tamamlandı.  İstanbul Valiliği kazada 99 yolcunun yaralandığını açıkladı. Kaza nedeniyle metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşurken, yaklaşık 2 saat ulaşım sağlanamadı. Kaza sonrası yolcular metrobüsten inerek yürüdü.  Yürüyenler nedeniyle D-100 Karayolu'nda  trafik akışı bazı noktalarda durdu. Yürüyen bir yolcu, "Kalabalığı görüyorsunuz. Acayip bir yoğunluk var. İnsanları otobüslerden dışarı çıkarmıyorlar. Tehlikeli olduğu için. Sefaköy'den beri yürüyorum. 2 kilometreye yakındır yürüyorum" dedi. 2 buçuk saattir yolda olduğunu söyleyen bir başka kişi de, "2 buçuk saattir yoldayım. Yol açık dediler. Ancak buraya kadar gelebildik. Beşyoldayım ileriye gidermiyorum." diye konuştu.

- İstanbul

YORUMLAR
500
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU LİYAKATSIZ KADROLAR GELİNCE BU TÜR KAZALAR YAŞAMAYA BAŞLADIK BAKAN KARAİSMAİLOĞLU LİYAKATSIZ KADROLAR GELİNCE BU TÜR KAZALAR YAŞAMAYA BAŞLADIK Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Liyakatsız kadrolar gelince bu tür kazalar yaşamaya başladık Son dakika gündem: Bakan Karaismailoğlu: Liyakatsız kadrolar gelince bu tür kazalar yaşamaya başladık
Kaynak: DHA

İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İSTANBUL-METROBÜS KAZASI SONRASI DAKİKALARCA YOL YÜRÜDÜLER - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:24 İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarından büyüleyici görüntüler geldi
21:58 Cinsel saldırıda bulunan 16 yaşındaki kaynını göğsünden bıçaklayan genç kadın gözaltına alındı
21:59 Gupse Özay ile Barış Arduç evliliklerini çocuk ile taçlandırdı
21:59 2 yıldır aşk yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi
21:49 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na metrobüs kazası sonrası tepkiler yükseldi
21:05 Yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada ölü ve yaralılar var
20:33 Metrobüs kazasına ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı
20:22 Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi
20:14 DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin dikkat çeken ifadesi! Türkiye'de yakalanmıştı
20:08 Terör örgütü DEAŞ'ın üst yöneticisi Türkiye'de yakalanmıştı! Cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 23:40:44. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... İSTANBUL-METROBÜS KAZASI SONRASI DAKİKALARCA YOL YÜRÜDÜLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement