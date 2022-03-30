Son dakika haber: Istanbul Photo Awards 2022 kazananları açıklandı - Son Dakika

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Anadolu Ajansının bu yıl sekizincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2022", Yılın Fotoğrafı ödülünü Bloomberg fotoğrafçısı Konstantinos Tsakalidis kazandı.

Dünyanın farklı yerlerinden gönderilen 16 binden fazla fotoğraf arasından, Tsakalidis'in "Evia'da Bir Kadın" eseri ödüle değer görüldü.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, kazanan esere ilişkin yaptığı açıklamada, fotoğrafın, haber içeriğini dil, mekan ve zamanın ötesine taşıdığını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle hayatın sekteye uğradığı son dönemde her şeye rağmen foto muhabirlerinin özverili çalışmalarına devam ettiğine dikkati çeken Karagöz, bu yıl yarışmaya 16 binin üzerinde fotoğrafla katılım gösterildiğini belirtti.

Uluslararası isimlerin bir araya geldiği yarışma jürisinin, gönderilen fotoğrafların kalitesinin yanında yarışma organizasyonundan da övgüyle bahsetmesinin önemine vurgu yapan Karagöz, "Bizi Kaliforniya yangınlarının endişesine, olimpiyat yarışlarının heyecanına, mülteci kamplarındaki trajediye tanık eden tüm fotoğrafçılara ve tecrübeleriyle yarışmaya sağladıkları katkıdan dolayı jüri üyelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Profesyonel fotoğrafçıların ilgiyle beklediği bir platform oldu"

Serdar Karagöz, kısa sürede dünyadaki tüm profesyonel fotoğrafçıların ilgiyle beklediği bir platform halini alan Istanbul Photo Awards ile gelecek yıllarda da fotoğrafçılığa destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Bu yıl eklenen "Tekil Doğa ve Çevre" kategorisinde kuraklığın etkilerini gözler önüne seren fotoğrafıyla birincilik ödülü alan Mehmet Aslan'ı tebrik eden Karagöz, yeni açılacak uzun dönem projeler kategorisiyle de dünya gündeminin yanı sıra birkaç yıla yayılan özel haber projelerini değerlendireceklerini aktardı.

Sekizinci yılında 14 bin fotoğrafçının kayıt olduğu global bir platform olmakla kalitesini gösteren Istanbul Photo Awards'ın kazananları, fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından belirlendi.

Çok sayıda profesyonel fotoğrafçının başvurduğu yarışmanın kazananları, Afganistan'da Taliban yönetiminden Endonezya'daki sel baskınlarına, Avustralya açık tenis turnuvasından İngiltere'deki Kovid-19 önlemleri protestolarına kadar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğraflar arasından seçildi.

Çevrim içi toplanan uluslararası jüri adına yapılan açıklamada, AA Bilgi Teknolojileri ekibi tarafından özel hazırlanan platform üzerinden yapılan elemelerde, gönderilen fotoğrafların kalitesinin çok yüksek olduğu ve kararı vermekte hayli zorlandıkları ifade edildi.

Yarışmada 7 kategoride 19 fotoğrafçı ödül aldı

Tekil haber kategorisinde Getty Images Foto Muhabiri Drew Angerer, ABD kongre binası baskınını belgeleyen eseriyle ikinciliğe hak kazandı.

AFP Foto Muhabiri Paul Ratje, Teksas sınırında geçişleri engellenen mültecilerin yaşadığı zorlukları yansıtan fotoğrafıyla üçüncülüğü elde etti.

Bu yıl Canon, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türk Hava Yolları tarafından desteklenen yarışmada 7 kategoride 19 fotoğrafçı ödül aldı.

Jüri üyelerinin önerisi ile seri portre kategorisinde iki finalist belirlendi. Ödül alan fotoğraflara ve jüri üyelerine dair bilgilere "http://istanbulphotoawards.com" web sitesinden ulaşılabiliyor.