Son dakika haberi! İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE 5 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi! İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE 5 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

05.07.2022 11:34

Edinilen son dakika haberine göre SANCAKTEPE'de hız yaptığı iddia edilen otomobilin neden olduğu kazada, 5 otomobil birbirine girdi.

SANCAKTEPE'de hız yaptığı iddia edilen otomobilin neden olduğu kazada, 5 otomobil birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Sarıgazi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde hız yaptığı iddia edilen 34 EEP 557 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce 2 otomobile sonrasında ise hafif ticari araç ile taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan kadın ile taksinin sürücüsü yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içinden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE 5 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE 5 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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