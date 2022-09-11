Son dakika haberi: İSTANBUL-SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA KAMERADA: 5 YARALI (1) - Son Dakika
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Son dakika haberi: İSTANBUL-SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA KAMERADA: 5 YARALI (1)

11.09.2022 22:04
Son dakika haberi: İSTANBUL-SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA KAMERADA: 5 YARALI (1)

Bir son dakika haberine göre SARIYER'de bir alışveriş merkezine bulunan kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

SARIYER'de bir alışveriş merkezine bulunan kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi. Kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Yaşanan silahlı çatışma ve kafedekilerin yaşadığı panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İSTANBUL-SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA KAMERADA: 5 YARALI (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İSTANBUL-SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA KAMERADA: 5 YARALI (1) - Son Dakika
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