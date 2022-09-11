Olay, saat 20.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi. Kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Yaşanan silahlı çatışma ve kafedekilerin yaşadığı panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: İSTANBUL-SARIYER'DE SİLAHLI KAVGA KAMERADA: 5 YARALI (1) - Son Dakika

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