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Son dakika! Sedat Peker ile Erkam Yıldırım arasındaki 'iftira' davası: Peker hakkında yakalama kararı - Son Dakika

Son dakika! Sedat Peker ile Erkam Yıldırım arasındaki 'iftira' davası: Peker hakkında yakalama kararı

18.01.2022 14:03
Son dakika! Sedat Peker ile Erkam Yıldırım arasındaki 'iftira' davası: Peker hakkında yakalama kararı

Edinilen son dakika gelişmesine göre SOSYAL medya üzerinden paylaştığı videolarda eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a hakaret ve iftira ettiği iddiasıyla hakkında 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SOSYAL medya üzerinden paylaştığı videolarda eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a hakaret ve iftira ettiği iddiasıyla hakkında 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın katıldı. Duruşmada müşteki Erkam Yıldırım'ın avukatı Muhammed Gök de hazır bulundu. Sanık avukatı Ersan Barkın, müvekkili hakkında başka dava dosyalarında da yakalama kararı bulunduğunu belirtti. Barkın, "Müvekkilimin üzerine atılı hakaret suçu uzlaşmaya tabii olduğu ve uzlaşma isteğimiz bulunmadığı halde soruşturma aşamasında uzlaşma hükümleri uygulanmaksızın müvekkil hakkında dava açılmıştır" dedi.

"ŞİKAYETÇİYİZ KENDİSİYLE UZLAŞMAK İSTEMİYORUZ"

Müşteki avukatı Muhammed Gök ise sanık Peker'in müvekkili Erkam Yıldırım hakkındaki ithamlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Sanığın iddiaları nedeniyle müvekkilinin sosyal medyada ağır hakaretlere maruz kaldığını ifade eden Avukat Gök, söz konusu paylaşımda adı geçen Halil Falyalı isimli kişiyi Erkam Yıldırım'ın tanımadığını söyledi.Gök savunmasında "Müvekkilin iş adamı olarak başka bir ülkeye gitmiş olması suç işlediği anlamına gelmemektedir. Sanığın gerek yayınladığı video gerekse daha sonra atılan tweetler nedeniyle müvekkil kamuoyu nezdinde hakarete maruz kalıp mağdur olduğundan sanıktan şikayetçiyiz. Kendisiyle uzlaşmak istemiyoruz" şeklinde savunma yaptı.

PEKER HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDIAra kararını açıklayan mahkeme, sanık Sedat Peker'in savunmasının alınmasına yönelik hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Sedat Peker'in 23 Mayıs 2021'de Youtube hesabından yayınladığı videoda yakın tarihte Kolombiya'da yüksek miktarlı uyuşturucu maddenin yakalandığından bahsettiği ve müşteki Erkan Yıldırım'la ilgili söylemlerinin bulunduğu belirtiliyor. İddianamede müşteki Erkan Yıldırım'ın söz konusu videoda belirtilen zaman diliminde Venezüella'da olmadığına dair kayıtlar olduğu ifade ediliyor. İddianamede sanık Peker'in müşteki Yıldırım'a yönelik açıklamalarının olgusal temelden yoksun olduğu öne sürülerek eyleminin ifade özgürlüğü kapsamında korunmasının mümkün olmayacağı belirtiliyor. İddianamede Peker'in "İftira" ve "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçlarından toplamda 1 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.


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Binali Yıldırım, Sedat Peker, Hakaret, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Sedat Peker ile Erkam Yıldırım arasındaki 'iftira' davası: Peker hakkında yakalama kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Sedat Peker ile Erkam Yıldırım arasındaki 'iftira' davası: Peker hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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