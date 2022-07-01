SULTANBEYLİ'DE LOKANTADA PATLAMA MEYDANA GELDİ 3 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE LOKANTADA PATLAMA MEYDANA GELDİ 3 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

01.07.2022 14:25

SULTANBEYLİ'deki lokantada, gaz kaçağı sebebiyle patlama meydana geldi.

SULTANBEYLİ'deki lokantada, gaz kaçağı sebebiyle patlama meydana geldi. Lokantadan yükselen alevler otoparktaki üç araca da sirayet etti. Araçların alev alev yandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 23: 00 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerindeki lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lokanta içersinde gaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle lokantadan alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, lokantanın yanında bulunan oto galerideki araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oto galerideki araçlar çevre sakinleri tarafından camları kırılarak yangından uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Şans eseri yangın da ölen ya da yaralanan olmadı. Lokantanın alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otoparktaki 3 aracın alev alev yandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde lokantadan yükselen alevler otoparktaki araçlara sirayet ediyor.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SULTANBEYLİ'DE LOKANTADA PATLAMA MEYDANA GELDİ 3 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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