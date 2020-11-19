Son dakika haberi! İSTANBUL) Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti - Son Dakika

Son dakika haberi! İSTANBUL) Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti

19.11.2020 08:38

Gelen son dakika haberine göre Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti Market zincirlerini bir haftada 3 kez soydular Esenyurtta market zincirlerine dadanan silahlı soyguncular aynı mahallede bulanan 3 farklı marketi, silah teşhir edip soyup kayıplara karıştılar.

Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti

Market zincirlerini bir haftada 3 kez soydular

İSTANBUL - Esenyurtta market zincirlerine dadanan silahlı soyguncular aynı mahallede bulanan 3 farklı marketi, silah teşhir edip soyup kayıplara karıştılar. Soğukkanlılıklarıyla pes dedirtten soyguncular güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Piri Reis mahallesinde bulunan 3 farklı markette meydana geldi. Marketlerin kapanış saatlerine doğru gözlerine kestirdikleri iş yerlerine girip silah teşhiri ile soyan hırsızlar kameralara yakalandı. Bir hafta içinde 3 farklı market zincirine ait dükkanlara girip yaklaşık sekiz bin TL değerinde soygun yapan hırsızlar kayıplara karıştı. Aynı cadde üzerinde bulunan marketlere dadanan hırsızlar yüzünden çalışanlar büyük korku yaşıyor. Yüzü maskeli ve kafasında kapşonlu kişi veya kişiler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yüzü görünmeyen şahısın, silah göstererek kasalardaki paraları alıp kaçtığı görülüyor. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Son dakika haberi! İSTANBUL) Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti
Son dakika haberi! İSTANBUL) Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti
Son dakika haberi! İSTANBUL) Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti
Son dakika haberi! İSTANBUL) Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti

Teşhir, Market, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İSTANBUL) Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti - Son Dakika


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