Son dakika: HARBİYE'DEN TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYEN 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Harbiye'den Taksim'e çıkmak isteyen 8 kişi gözaltına alındı.
Şişli Harbiye'de ara sokaklarından ellerinde pankartlarla Taksim'e çıkmaya çalışan 8 kişilik gruba polis müdahale etti. Mücadele Birliği üyesi olduğu öğrenilen 8 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Görüntü dökümü:------------------------Slogan atan grup üyelerinin gözaltına alınması-Gözaltına alınanların araca bindirilmesi-Genel görüntüler
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