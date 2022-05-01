Son dakika: HARBİYE'DEN TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYEN 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika: HARBİYE'DEN TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYEN 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

01.05.2022 09:33

Gelen son dakika haberlerine göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Harbiye'den Taksim'e çıkmak isteyen 8 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Harbiye'den Taksim'e çıkmak isteyen 8 kişi gözaltına alındı.

Şişli Harbiye'de ara sokaklarından ellerinde pankartlarla Taksim'e çıkmaya çalışan 8 kişilik gruba polis müdahale etti. Mücadele Birliği üyesi olduğu öğrenilen 8 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü:

------------------------Slogan atan grup üyelerinin gözaltına alınması-Gözaltına alınanların araca bindirilmesi-Genel görüntüler


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: HARBİYE'DEN TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYEN 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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