Son dakika haberi... İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İNŞAATINDA YANGIN ÇIKTI (2) - Son Dakika

Son dakika haberi... İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İNŞAATINDA YANGIN ÇIKTI (2)
01.11.2020 15:11
Son dakika haberler... İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi inşaatında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.
İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi inşaatında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kampüsünde inşaat halindeki bir binanın izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Görüntü dökümü:
------------------Yangın çıkan binadan detay-Dumanlardan detay- İtfaiye
ekiplerinden detay
- İstanbul
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