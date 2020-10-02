İstanbul trafiğinde makas atan magandalar yakalandı - Son Dakika

İstanbul trafiğinde makas atan magandalar yakalandı

İstanbul trafiğinde makas atan magandalar yakalandı İstanbul'da makas atarak trafiği tehlikeye düşüren magandalar, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul trafiğinde makas atan magandalar yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da makas atarak trafiği tehlikeye düşüren magandalar, polis ekiplerince yakalandı. 2 bin 720 TL ceza kesilen sürücülerin ehliyetleri de geçici olarak iptal edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda ve Sefaköy E-5 Karayolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için harekete geçti. Kısa sürede kimlikleri belirlenen Berk P. ve Halil Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Berk P. ve Halil Ş.'ye "Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek" maddesinden 132 TL, "trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme" maddesinden bin 228 TL, toplamda 2720 TL ceza kesildi. Geçici olarak ehliyetleri iptal edilen sürücüler adli işlem için polis merkezine teslim edildi.

İstanbul trafiğinde makas atan magandalar yakalandı
İstanbul trafiğinde makas atan magandalar yakalandı
İstanbul trafiğinde makas atan magandalar yakalandı
İstanbul trafiğinde makas atan magandalar yakalandı

Türk Lirası, İstanbul, Polis, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul trafiğinde makas atan magandalar yakalandı - Son Dakika

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