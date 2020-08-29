Son dakika haberi... İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali sona erdi - Son Dakika

Son dakika haberi... İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali sona erdi

Son dakika haberlerine göre Bu yıl ilk kez yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortama taşınan İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) sona erdi.

Son dakika haberi... İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali sona erdi, System.String[]

Bu yıl ilk kez yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortama taşınan İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) sona erdi.

Festivalin son gününde İstanbul İtalyan Kültür Merkezi iş birliğiyle çağdaş İtalyan edebiyatını tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen "İTEF Ekranda İtalya Özel" programına Walkabout Literary Agency'nin kurucularından olan edebiyat ajanı Fiammetta Biancatelli konuk oldu.

Kalem Ajans'ın kurucusu Nermin Mollaoğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği program, Zoom programı ve İTEF'in sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

"Bu festivalde bir köprü oluşturduk"

Program öncesi festivalin kapanışına özel bir konuşma yapan İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo, bir hafta boyunca festivale çok önemli İtalyan yazarların konuk olduğuna işaret ederek, İtalyan edebiyatının çok iyi bir şekilde anlatıldığı yorumunu yaptı.

Schirmo, "İTEF Ekranda İtalya Özel" programının içeriğinin sadece festivale bağlı değil, farklı programlarda da ele alınabileceğini ve başka yazarlarla, yayıncılığın önemli isimleriyle beraber de tematik programlar yapabileceklerini söyleyerek, "Biz bu festivalde bir köprü oluşturduk. Bu köprünün üstünden çok insan geçsin istiyoruz. Gerçekten çok mutlu olduk. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

İtalyan edebiyatı, pandeminin yayıncılığa etkisi ve edebiyat ajanlığı üzerine konuların ele alındığı programda Biancatelli ise pandeminin başından bu yana koronavirüs sebebiyle çalışmalarını durdurmadıklarını, aksine yurt dışı ile daha aktif çalıştıklarını anlattı.

Biancatelli, maddi sıkıntılardan dolayı bir yayınevi yerine Walkabout Literary Agency'ni 6 yıl önce İtalya'da bir meslektaşıyla birlikte kurduklarını dile getirerek, "Ajansın isminden de anlaşılacağı gibi Walkabout'u kururken aslında yazarların hayallerini gerçekleştirerek, onlara bir yol açabiliriz diye düşündük." dedi.

İtalya'da edebiyat faaliyetlerinin oldukça az olduğunu, okurların düzenlenen festivaller aracılığıyla kitap satın aldıklarını aktaran Biancatelli, şöyle devam etti:

"Editörler, genelde festivallerde kitap tanıtımları için çalışıyorlar. Festivallerin birçoğu genelde dernekler tarafından gerçekleştiriliyor. Yayıncılardan da yardım isteniliyor, yazarların giderlerini karşılamak adına. Bölge yönetimi veya belli sponsorlar tarafından da festivallere destek olunuyor. Bu anlamda festivallere yurt dışından da katılım oluyor. Aslında festivallerde büyük bir sinerji ortaya çıkıyor."

Biancatelli, bugüne kadar İspanyolca'dan 30 kitap çevirisi yaptığını söyleyerek, ajans olarak İspanya, Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere İtalyanca kitapların telif haklarını sattığı bilgisini verdi.

Fransa ve Almanya'da kitap sektörünün oldukça güçlü olduğuna işaret eden Fiammetta Biancatelli, şunları kaydetti:

"Her iki ülkenin İspanya'ya göre çok daha dayanışma halinde sağlam bir piyasası var. Fransız ve Almanlar daha çabuk alışveriş yapıyorlar. Daha başarılı bir şekilde kitap alıyorlar. Daha fazla okurları var. İngiltere, ABD'de de yani İngilizce kitap piyasasında maalesef çok fazla İtalyanca okuyan editör yok. Almanya'da hemen hemen bütün yayınevlerinin editörleri İtalyancayı mükemmel okuyorlar ve mükemmel derecede İtalyancayı bilen insanlar."

Biancatelli, Türklere çok hayran olduğunu dile getirerek, "Siz Türkler çok çalışkan, yetkin insanlarsınız ve olağanüstü sıcak, sevgi dolu insanlarsınız. İnsanlığınız çok yüksek. Genellikle bu iki özellik bir kişide yanı anda koordine olmaz. Ama siz Türklerde bunlar çok güzel ortaya çıkıyor." diye konuştu.

İki günce İtalyanca olarak Mimmo Lucano'nun "Yasa Dışı" adlı kitabının yayınlandığına işaret eden Biancatelli, kitaba dair şunları anlattı:

"Mimmo Lucano, Riace'nin belediye başkanıdır. Riace, Calabria bölgesinde bulunan küçük bir kasaba. Çok ünlü oldu bu kişi. Çünkü yıllar önce bu küçük kasabanın plajına Kürtler geldiler ve Lucano, o dönem belediyenin danışmanıydı. Sahilde yüzlerce kötü koşullardan gelerek, umut yolculuğuna çıkmış insanlarla karşılaşınca onlara yardım etmek istediğini söyledi. 'Buradaki herkes zaten büyükşehirlere gitti. Dolayısıyla boş evleri açalım ve bu insanlara evlerimizi verelim.' dedi. O anda itibaren Riace kasabası bir konukseverlik modeli oluşturdu ve bu uluslararası düzeyde de tanındı. Lucano, dünyanın en iyi belediye başkanı olarak uluslararası bir ödül de aldı. Ayrıca bütün bu insanların çalışarak, para kazanması için de bir sistem oluşturmuştu. 2 yıl önce Matteo Salvini hükümeti Lucano ve bu insanları tutukladı. Çünkü Lucano'nun bu insanlar üzerinden para kazandığını iddia etti. Tabii ki yargıçlar böyle karar vermediler. Bu nedenle Lucano işini kaybetti ama hala İtalyanlar tarafından çok seviliyor. Bu kitap da Lucano'nun kim olduğunu, düşüncesini, felsefesini ve yolculuğunu anlatıyor. Türkiye de bu sorunlara çok bağlantılı ve çok hassas bir ülke. Eğer ülkenizden bir editör bulursak bu kitabı Türkiye'de de yayınlamak isteriz."

İstanbul, Edebiyat, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali sona erdi - Son Dakika

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